Litigano lei perde la testa e lo picchia e gli dà fuoco

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un episodio increscioso e folle da parte di una donna che per un motivo futile se la prende col compagno e lo manda in ospedale Una vicenda allucinante che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per la violenza con cui è stato fatto, anche perché si tratta di una donna che ha agito in maniera folle nei confronti del suo compagno. Una donna impazzisceil compagno e gli dà(Ansa Foto) Cityrumors.itAncora c’è incredulità per quanto è accaduto, anche perché una donna di 45 anni e di nazionalità romena, è stata protagonista di un episodio folle e incredibile, soprattutto per la dinamica con cui è successo e soprattutto ha manifestato la sua violenza nei confronti del prossimo.