Larry Lowe, 54enne nord-irlandese affetto da neuropatia trigeminale dopo vaccino Covid Pfizer: "Ero in forma, seconda dose mi ha distrutto" (Di martedì 15 ottobre 2024) Larry Lowe è il 54enne nord-irlandese affetto da neuropatia trigeminale dolorosa che ha denunciato la comparsa della malattia dopo aver effettuato la seconda inoculazione del vaccino contro il Covid di Pfizer: "Ero in forma, seconda dose mi ha distrutto", ha detto Lowe, che ha raccontato la sua stor Ilgiornaleditalia.it - Larry Lowe, 54enne nord-irlandese affetto da neuropatia trigeminale dopo vaccino Covid Pfizer: "Ero in forma, seconda dose mi ha distrutto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è ildadolorosa che ha denunciato la comparsa della malattiaaver effettuato lainoculazione delcontro ildi: "Ero inmi ha", ha detto, che ha raccontato la sua stor

