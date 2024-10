“L’abuso d’ufficio non è più reato”: assolto il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà. Ecco di cosa era accusato (Di martedì 15 ottobre 2024) L’abuso d’ufficio è stato abrogato dalla riforma del ministro Carlo Nordio, entrata in vigore lo scorso luglio. E il processo al sindaco di Reggio Calabria si è concluso con un’assoluzione. “Il fatto non è previsto dalla legge come reato”, ha spiegato il Tribunale della città sullo Stretto, assolvendo Giuseppe Falcomatà. Il procedimento penale riguardava la mancata costituzione di parte civile del comune di Reggio Calabria nel primo processo “Miramare“, da cui Falcomatà è stato assolto in Cassazione assieme agli altri imputati. Dopo le prime udienze del secondo processo, nelle quali si erano registrate reiterate richieste di assoluzione per insussistenza del fatto, il Tribunale ha preso atto delle recenti novità legislative che hanno portato all’abrogazione del reato di abuso di ufficio e ha invitato le parti a concludere. Ilfattoquotidiano.it - “L’abuso d’ufficio non è più reato”: assolto il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà. Ecco di cosa era accusato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è stato abrogato dalla riforma del ministro Carlo Nordio, entrata in vigore lo scorso luglio. E il processo aldisi è concluso con un’assoluzione. “Il fatto non è previsto dalla legge come”, ha spiegato il Tribunale della città sullo Stretto, assolvendo Giuseppe. Il procedimento penale riguardava la mancata costituzione di parte civile del comune dinel primo processo “Miramare“, da cuiè statoin Cassazione assieme agli altri imputati. Dopo le prime udienze del secondo processo, nelle quali si erano registrate reiterate richieste di assoluzione per insussistenza del fatto, il Tribunale ha preso atto delle recenti novità legislative che hanno portato all’abrogazione deldi abuso di ufficio e ha invitato le parti a concludere.

