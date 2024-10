Incendio in chiesa: il forte boato e le fiamme che avvolgono tutto: donna ustionata (Di martedì 15 ottobre 2024) Paura ad Anacapri a causa di un terribile Incendio scoppiato all’interno di una delle sale della chiesa di Santa Sofia. I cittadini sono stati svegliati da una esplosione che si è verificata proprio in una delle stanze di proprietà della parrocchia in via Trieste e Trento. Una donna, che insieme al marito vive in nel locale messo a disposizione alcuni mesi fa dal parroco, è rimasta ustionata. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i quali hanno soccorso la donna e trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Capilupi di Capri e successivamente al Cardarelli di Napoli a causa delle gravissime ustioni riportate su varie parti del corpo. Arrivati poco dopo anche i vigili del fuoco per domare l’Incendio divampato a causa dello scoppio di una bombola del gas. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Paura ad Anacapri a causa di un terribilescoppiato all’interno di una delle sale delladi Santa Sofia. I cittadini sono stati svegliati da una esplosione che si è verificata proprio in una delle stanze di proprietà della parrocchia in via Trieste e Trento. Una, che insieme al marito vive in nel locale messo a disposizione alcuni mesi fa dal parroco, è rimasta. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i quali hanno soccorso lae trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Capilupi di Capri e successivamente al Cardarelli di Napoli a causa delle gravissime ustioni riportate su varie parti del corpo. Arrivati poco dopo anche i vigili del fuoco per domare l’divampato a causa dello scoppio di una bombola del gas.

