Imprenditore denuncia il tentativo di estorsione: arrestato 47enne a Napoli (Di martedì 15 ottobre 2024) Napoli – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Bagnoli, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Rione Traiano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un Imprenditore locale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura partenopea. L'indagine, condotta tra settembre e ottobre 2023, ha avuto inizio a seguito della denuncia presentata da un Imprenditore napoletano, titolare di un'attività commerciale situata in via dell'Epomeo. L'uomo ha denunciato le continue richieste estorsive che lo avevano messo sotto pressione.

