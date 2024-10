Il cibo in scatola diventa di lusso (Di martedì 15 ottobre 2024) Se la pandemia ha fatto esplodere il trend del delivery e dell’acquisto di cibo online, sono molti gli chef rinomati che molto prima dei lockdown hanno scommesso sull’e-commerce, creando linee di prodotti che portano la loro firma e veri e propri empori digitali, dove acquistare conserve d’autore, lievitati dolci e salati griffati, ma anche kit con tutto il necessario per preparare ricette stellate direttamente nella propria cucina. Si è così sviluppato un mercato di lusso che ancora oggi (dopo l’exploit che ha visto crescere le vendite fino al più trecento per cento tra 2019 e 2020) continua a espandersi e che, senza la pretesa di sostituirsi alla ristorazione fine dining intesa come esperienza, permette di esportare e far conoscere ben oltre i confini d’Italia (e dei ristoranti) ingredienti tipici, storie e ricette antiche e moderne. Linkiesta.it - Il cibo in scatola diventa di lusso Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se la pandemia ha fatto esplodere il trend del delivery e dell’acquisto dionline, sono molti gli chef rinomati che molto prima dei lockdown hanno scommesso sull’e-commerce, creando linee di prodotti che portano la loro firma e veri e propri empori digitali, dove acquistare conserve d’autore, lievitati dolci e salati griffati, ma anche kit con tutto il necessario per preparare ricette stellate direttamente nella propria cucina. Si è così sviluppato un mercato diche ancora oggi (dopo l’exploit che ha visto crescere le vendite fino al più trecento per cento tra 2019 e 2020) continua a espandersi e che, senza la pretesa di sostituirsi alla ristorazione fine dining intesa come esperienza, permette di esportare e far conoscere ben oltre i confini d’Italia (e dei ristoranti) ingredienti tipici, storie e ricette antiche e moderne.

Il cibo in scatola diventa di lusso - A rendere ancora più esclusivo il brand ci pensa il packaging ricercato e di ottima fattura, realizzato in modo sartoriale da grandi professionisti. Oggi che la chef ha lasciato la prestigiosa location al secondo piano di Eataly Smeraldo per aprire, sempre nel capoluogo lombardo, due format più democratici (Faak e Polpo), anche la sua proposta e-commerce è cambiata e propone una selezione di ... (Linkiesta.it)

Il cibo in scatola diventa di lusso - Un approccio “pop” al meglio della gastronomia riconfermata con l’inaugurazione, lo scorso febbraio, di Alt: un fast food in uno storico benzinaio di Ostia, frutto di un progetto condiviso tra l’Accademia Niko Romito ed Eni, e pensato come “stazione del gusto” sulla Statale 17, ma anche con la disponibilità dello chef (il primo tristellato a farlo) a collaborare con la piattaforma Glovo, aprendo ... (Linkiesta.it)