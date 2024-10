Grande Fratello, il gesto dei fan di Shaila e Lorenzo fa scattare la gelosia ad Helena (Di martedì 15 ottobre 2024) Grande Fratello, scatta la gelosia di Helena Prestes: il gesto dei fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato Grande Fratello, da diversi giorni Shaila e Lorenzo ricevono tantissimo affetto dai fan che li attendono fuori dal reality show. La ballerina e il modello da quando hanno iniziato questa inedita avventura televisiva si sono avvicinati fin da subito instaurando un ottimo rapporto di amicizia. Dopo gli innumerevoli alti e bassi, Shaila e Lorenzo nonostante hanno deciso di prendere le dovute distanze, continuano a volersi bene e soprattutto a ricevere messaggi aerei da parte dei follower. Sulla Casa più spiata d’Italia in questo nuovo giorno sono arrivati altri messaggi aerei dai fanclub. 361magazine.com - Grande Fratello, il gesto dei fan di Shaila e Lorenzo fa scattare la gelosia ad Helena Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024), scatta ladiPrestes: ildei fan diGatta eSpolverato, da diversi giorniricevono tantissimo affetto dai fan che li attendono fuori dal reality show. La ballerina e il modello da quando hanno iniziato questa inedita avventura televisiva si sono avvicinati fin da subito instaurando un ottimo rapporto di amicizia. Dopo gli innumerevoli alti e bassi,nonostante hanno deciso di prendere le dovute distanze, continuano a volersi bene e soprattutto a ricevere messaggi aerei da parte dei follower. Sulla Casa più spiata d’Italia in questo nuovo giorno sono arrivati altri messaggi aerei dai fanclub.

