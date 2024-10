361magazine.com - Grande Fratello, due gieffini vorrebbero lasciare la Casa: la confessione

(Di martedì 15 ottobre 2024), duepronti ala? Ladi Jessica e Lorenzo, il gioco inizia a farsi sempre più complesso. I concorrenti della nuova ediizone hanno varcato la porta rossa dellalo scorso 19 settembre. Questa edizione non ha ancora visto sbocciare l’amore e durante la quotidianità i concorrenti non appaiono affiatati e coinvolgenti. Leggi anche, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Ladei dueStando a quanto riporta Biccy.it, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchiritirarsi dal gioco. Il motivo? Gli ultimi avvenimenti stanno causando confronti e scontri. Lorenzo subito dopo la puntata andata in onda ieri sera si è ritrovato ad affrontare un’accesa discussione con Iago Garcia. Il giovane modello ha confessato alla cantante: “Io me ne voglio andare.