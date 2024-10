Terzotemponapoli.com - Giordano difende Kvara: “Il talento e la forza del georgiano non possono essere in discussione”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Antonio, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo dissenso riguardo a certe critiche mosse dai tifosi nei confronti di Khvichatskhelia, una delle stelle del Napoli. Secondo, è inaccettabile mettere in dubbio ildel, definendolo un giocatore sublime che ha dimostrato il suo valore fin dalle prime stagioni. Nella sua prima annata in Serie A,tskhelia ha realizzato 14 gol, e nonostante le difficoltà della stagione successiva, ha comunque segnato 11 gol e fornito 9 assist. Anche nella stagione corrente,tskhelia sta mostrando ottime prestazioni, confermandosi come uno dei giocatori più promettenti e talentuosi della rosa azzurra.sottolinea che, nonostante il suo apprezzamento personale, è evidente che il calciatore ha margini di miglioramento e può diventare ancora più incisivo.