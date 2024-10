Ilrestodelcarlino.it - Fratelli Guzzini, rischio cassa integrazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Recanati (Macerata), 15 ottobre 2024 – Che cosa succede alla, la nota azienda leader nella produzione di articoli di design per la casa in materie plastiche? Stando ad alcuni voci, di concerto con le organizzazioni sindacali e la Rsu aziendale, la direzione sta valutando l’ipotesi di far scattare, dall’inizio di novembre sino a febbraio prossimo, per circa 60 lavoratori, di cui 50 operai e 10 impiegati, un periodo dia zero ore o con orario ridotto. Per domani i rappresentanti sindacali della Femca/Cisl Marche e Filctem/Cgil hanno convocato l’assemblea per incontrare i lavoratori impiegati nei diversi turni per valutare insieme la situazione, ed eventualmente concordare il da farsi.