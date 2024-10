Enrico Lo Verso e Paola Quattrini a Mesagne con “Itaca per sempre” (Di martedì 15 ottobre 2024) Mesagne - Domenica 27 ottobre Enrico Lo Verso e Paola Quattrini portano sul palco del Teatro Comunale di Mesagne “Itaca per sempre”, lettura scenica tratta dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba.Lo spettacolo, nella forma della mise en espace – lettura scenica, offre un'originale rilettura del Brindisireport.it - Enrico Lo Verso e Paola Quattrini a Mesagne con “Itaca per sempre” Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024)- Domenica 27 ottobreLoportano sul palco del Teatro Comunale diper”, lettura scenica tratta dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba.Lo spettacolo, nella forma della mise en espace – lettura scenica, offre un'originale rilettura del

