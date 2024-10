Eleonora Giorgi e la malattia: «Non so quanto mi resta ma ora sono finalmente libera» (Di martedì 15 ottobre 2024) Una malattia può essere il momento più bello della propria vita? «C’è un tempo per ogni cosa: oggi è finalmente arrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda». Così Eleonora Giorgi ha raccontato la sua convivenza con il tumore in un’intervista a Vanity Fair. Attrice, regista, conduttrice: insomma tuttofare del mondo dello spettacolo, con anche qualche comparsa nella musica. Un anno fa l’annuncio della malattia: un adenocarcinoma al pancreas, che ha portato a nuove metastasi e numerosi cicli di chemioterapia. Ma è proprio questo periodo, il più duro della sua vita, che ha scoperto di non voler più «tornare a essere “la Giorgi”». Il racconto della malattia «Parlarne per me è stato liberatorio», ha detto a Simone Marchetti di Vanity Fair. «È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita: non importa. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Unapuò essere il momento più bello della propria vita? «C’è un tempo per ogni cosa: oggi èarrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda». Cosìha raccontato la sua convivenza con il tumore in un’intervista a Vanity Fair. Attrice, regista, conduttrice: insomma tuttofare del mondo dello spettacolo, con anche qualche comparsa nella musica. Un anno fa l’annuncio della: un adenocarcinoma al pancreas, che ha portato a nuove metastasi e numerosi cicli di chemioterapia. Ma è proprio questo periodo, il più duro della sua vita, che ha scoperto di non voler più «tornare a essere “la”». Il racconto della«Parlarne per me è statotorio», ha detto a Simone Marchetti di Vanity Fair. «È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che. Un mese, un anno, una vita: non importa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eleonora Giorgi : “Non importa quanto mi resta. Ho imparato a vedere il lato positivo - ora sono libera” - L'attrice dice di volersi circondare dell'amore dei suoi figli e di non voler tornare più alla vita di prima. Continua a leggere . Eleonora Giorgi si è raccontata in una lunga intervista, nella quale ha parlato di come la malattia sia riuscita a farle cambiare punto di vista, mostrandole il lato positivo. (Fanpage.it)

Eleonora Giorgi e il cancro : “Non voglio che mio nipote sappia. Ecco cosa farò se sopravvivo” - Quindi non glielo dico. Lo vivrebbe come un tradizione. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Ero da un’amica, mi chiama mio padre e mi racconta dell’incidente. Mi mancava il lavoro. Affrontare la malattia, ha spiegato, l’ha fatta sentire sorprendentemente sola, ma parlare apertamente di essa è stato per lei liberatorio, un modo per riconoscere ... (Thesocialpost.it)

Eleonora Giorgi : “Se sopravvivrò - non voglio tornare alla vita di prima” - Per me l’anima è quella voce che mi parla fin da bambina. Però oggi sto bene e sono qui con voi. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino”, confessa. Parlarne per me è stato liberatorio. “Ora sono libera. Mi viene da piangere perché tutti i ricordi mi assalgono”, racconta. “Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. (Dayitalianews.com)