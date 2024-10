Gaeta.it - Denunciato un 23enne a Sperlonga per guida senza patente e violazione di sequestro di veicolo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un controllo di routine dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un giovane di 23 anni, trovato alladi un ciclomotoremai aver conseguito ladi. Questo episodio evidenzia questioni rilevanti rispetto al rispetto delle norme stradali e alla custodia dei veicoli sottoposti a. L’incidente non solo mette in luce il problema della, ma solleva anche interrogativi su come vengono gestiti i veicoli confiscati dalle autorità . I fatti: il controllo alla circolazione stradale Durante il pomeriggio di ieri, i Carabinieri dihanno svolto un controllo alla circolazione stradale, un’attività fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto delle normative vigenti. È in questo contesto che hanno sorpreso un ragazzo di 23 anni alladi un ciclomotore.