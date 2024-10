Demi Moore la malattia di Bruce Wills | Bisogna accettare le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –Willis come sta? “È stabile”, ha rivelato. Anche se la coppia ha messo fine al matrimonio nel 2000,Willis esono sempre rimasti in contatto e legati da un profondo rispetto l’un l’altro. In particolare, dopo che al musicista e attore statunitense è stata diagnosticata la demenza frontotemporale a marzo del 2022. L’attrice ha rotto il silenzio e ha parlato pubblicamente delledell’ex marito.ha partecipato recentemente agli Hamptons International Film Festival, dove ha ritirato un premio per la sua carriera. In occasione dell’evento, l’attrice di ‘Ghost’ ha rivelato ai microfoni della stampa quali sono leattuali diWilllis: “Laè quello che è – ha spiegatoessere realistici nell’accettarla”.