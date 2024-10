Colzate, in 300 ancora isolati. E torna la didattica a distanza (Di martedì 15 ottobre 2024) DOPO LE FRANE. Gli abitanti di Bondo costretti a percorrere a piedi la mulattiera, c’è chi fa lezione da casa come in pandemia. Ecodibergamo.it - Colzate, in 300 ancora isolati. E torna la didattica a distanza Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) DOPO LE FRANE. Gli abitanti di Bondo costretti a percorrere a piedi la mulattiera, c’è chi fa lezione da casa come in pandemia.

