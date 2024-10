Clima, otto motivi per cui non è questo quello che vogliamo (Di martedì 15 ottobre 2024) Il riscaldamento globale, la perdita della biodiversità e l’inquinamento compromettono la salute nostra e del pianeta. Quali sono le dimensioni particolarmente drammatiche della crisi ambientale Wired.it - Clima, otto motivi per cui non è questo quello che vogliamo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il riscaldamento globale, la perdita della biodiversità e l’inquinamento compromettono la salute nostra e del pianeta. Quali sono le dimensioni particolarmente drammatiche della crisi ambientale

Re Carlo - ansia per la sua salute. Salterà il vertice sul Clima : «E' necessaria estrema cautela». Le cure contro il cancro e il tour ridotto in Oceania - Re Carlo non andrà in Azerbaijan a novembre per partecipare al vertice sul clima Cop29 perché deve proseguire la terapia contro il cancro. Il monarca, da sempre impegnato sulle... (Ilmessaggero.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio 9 ottobre : torna il sereno - clima gradevole e niente piogge - Nella giornata di oggi è previsto cielo abbastanza sereno con poche nuvole e assenza di piogge. A Roma massime fino a ventiquattro gradi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Non è troppo tardi - il cambiamento è possibile : l’11 ottobre Fridays For Future Italia scende in piazza per il clima e contro le guerre - Realizzare la giustizia climatica vuol dire operare per smantellare il sistema imperialista e colonialista occidentale che si esprime anche attraverso progetti e finanziamenti dannosi e imposti. Il movimento si oppone con forza all’approvazione anche di altre misure recenti del governo come la proposta di autonomia differenziata, che acuirà le disuguaglianze, anche ambientali, e del ddl ... (Ilfattoquotidiano.it)