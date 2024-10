Centri AlbaniaMeloni | stiamo rispettando diritto internazionale

Centri Albania,Meloni: stiamo rispettando diritto internazionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “La collega Braga dice che in Albania si stanno consumando delle violazioni, visto che i primi dovrebbero arrivare domani mi pare eccessivo che si siano consumate delle violazioni. Se è il principio quello a cui si riferisce io ricordo che l’accordo con l’Albania prefigura la cessione di territorio albanese che viene coperto da giurisdizione italiana ed europea. Se ritiene che ci sia una violazione o non conosce bene il diritto internazionale o ritiene che violi se stesso. Noi stiamo rispettando il diritto internazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera. L'articolo Centri Albania,Meloni: stiamo rispettando diritto internazionale proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “La collega Braga dice che in Albania si stanno consumando delle violazioni, visto che i primi dovrebbero arrivare domani mi pare eccessivo che si siano consumate delle violazioni. Se è il principio quello a cui si riferisce io ricordo che l’accordo con l’Albania prefigura la cessione di territorio albanese che viene coperto da giurisdizione italiana ed europea. Se ritiene che ci sia una violazione o non conosce bene ilo ritiene che violi se stesso. Noiil”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera. L'articoloAlbania,Meloni:proviene da Ildenaro.it.

