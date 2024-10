Caso Sogei, il referente di Musk si dice estraneo ai fatti: “Rapporti sempre trasparenti e corretti” (Di martedì 15 ottobre 2024) Andrea Stroppa , referente di Elon Musk in Italia, ha dichiarato la sua totale estraneità rispetto all'accusa recentemente formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, che lo vede coinvolto in un presunto episodio di corruzione di un ufficiale dell’Esercito Italiano. Stroppa ha precisato che i suoi Rapporti con i pubblici ufficiali sono sempre stati improntati alla massima correttezza e trasparenza. Feedpress.me - Caso Sogei, il referente di Musk si dice estraneo ai fatti: “Rapporti sempre trasparenti e corretti” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Andrea Stroppa ,di Elonin Italia, ha dichiarato la sua totale estraneità rispetto all'accusa recentemente formulata dalla Procura della Repubblica di Roma, che lo vede coinvolto in un presunto episodio di corruzione di un ufficiale dell’Esercito Italiano. Stroppa ha precisato che i suoicon i pubblici ufficiali sonostati improntati alla massima correttezza e trasparenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corruzione - arresti e perquisizioni a Sogei : indagato anche il referente di Elon Musk - . a i soggetti che sarebbero interessati dalle indagini ci sarebbero anche le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa, oltre al referente italiano di Musk che sarebbe accusato di aver ricevuto notizie riservate sull'appalto sul sistema satellitare Starlink L'articolo Corruzione, arresti e perquisizioni. (Ildifforme.it)

Tangenti dentro Sogei e ai Ministeri di Interni e Difesa : indagato anche il referente italiano di Elon Musk - “La società – si legge in una nota – è a completa disposizione dell’Autorità giudiziaria per fornire ogni elemento informativo necessario”. Sotto la lente dei magistrati “un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del Ministero della Difesa, sia in Sogei e sia infine al Ministero dell’Interno”. (Tpi.it)

Caso Sogei : arrestato il direttore generale - indagato “il referente di Musk in Italia” - A Iorio, che si trova agli arresti domiciliari, è contestato il reato di corruzione perché con “più azioni del medesimo disegno criminoso – si legge nel capo di imputazione – in qualità prima di direttore ingegneria infrastrutture e data center e successivamente Dg della società a partecipazione pubblica indebitamente riceveva in più occasioni, per l’esercizio delle sue funzioni, somme di ... (Dayitalianews.com)