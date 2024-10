Quotidiano.net - Bonus ristrutturazioni prorogato al 31 dicembre. Come ottenere la detrazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Il- laIrpef al 50% per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze - è statodal governo fino al 312024. Secondo quanto previsto dal decreto Super, laIrpef deve scendere al 36% per il prossimo triennio 2025-2027. Da gennaio 2028 calerà ulteriormente al 30%. Quest'ultima aliquota resterà in vigore fino al 2033 compreso. Tuttavia, il viceministro all'Economia Maurizio Leo ha fatto sapere che il governo sta pensando di prorogare l'aliquota al 50% per la prima casa almeno per il prossimo anno, a patto che si trovino le risorse per farlo.