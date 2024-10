Barzellette divertenti da raccontare ai bambini (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando la giornata sta andando storta, quando succede qualcosa di triste o si è di malumore: le Barzellette divertenti da raccontare ai bambini sono un vero e proprio antidoto contro la tristezza. DiLei ha raccolto le più belle, divertenti ed emozionanti da raccontare ai piccoli di tutte le età per ridere insieme. Barzellette per bambini divertenti I bambini adorano le Barzellette e amano non solo ascoltarle, ma anche impararle. Sono storielle semplici e brevi che però sono ricche di ironia e che si possono memorizzare in fretta. Una bambina torna a casa dopo essere stata a scuola e la mamma le chiede: “Cosa hai imparato oggi a scuola?” Lei risponde: “Non tanto, infatti vogliono che torni anche domani”. La maestra domanda ad un alunno: “Dimmi il nome di un rettile”. “Cobra”. E lei chiede di nuovo: “Ora dimmi il nome di un altro rettile”. Lui dice: “Un altro cobra!”. Dilei.it - Barzellette divertenti da raccontare ai bambini Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando la giornata sta andando storta, quando succede qualcosa di triste o si è di malumore: ledaaisono un vero e proprio antidoto contro la tristezza. DiLei ha raccolto le più belle,ed emozionanti daai piccoli di tutte le età per ridere insieme.peradorano lee amano non solo ascoltarle, ma anche impararle. Sono storielle semplici e brevi che però sono ricche di ironia e che si possono memorizzare in fretta. Una bambina torna a casa dopo essere stata a scuola e la mamma le chiede: “Cosa hai imparato oggi a scuola?” Lei risponde: “Non tanto, infatti vogliono che torni anche domani”. La maestra domanda ad un alunno: “Dimmi il nome di un rettile”. “Cobra”. E lei chiede di nuovo: “Ora dimmi il nome di un altro rettile”. Lui dice: “Un altro cobra!”.

