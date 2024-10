Formiche.net - Banche e sostenibilità, false amiche o autentiche nemiche? Attenti a tre parole

(Di martedì 15 ottobre 2024) Avere il privilegio di occuparsi dello sviluppo sostenibile di un ente finanziario significa conoscere perfettamente le pericolose simmetrie che possono determinare le scelte intraprese perché, se una banca opera bene moltiplica denaro e promuove sviluppo sostenibile, se opera male “moltiplica” i danni, spesso insostenibili. Anche per questo motivo gli intermediari finanziari più avveduti mantengono la mente della sostenibilità all’interno della governance strategica dell’azienda perché se è pur vero che tutto ebbe inizio nel 2016 con una grande rincorsa, da parte di tutti, nessuno escluso, a conformarsi ai dettami della nuova normativa sulla rendicontazione non finanziaria, il salto di qualità strategico lo ha compiuto chi ha stabilito innanzitutto “cosa fare per cambiare” e poi “come rendicontare” il cambiamento.