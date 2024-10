Gaeta.it - Allumiere si prepara ad accogliere la XXXVII Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storicae deiditorna per la suaedizione, proponendo un ricco programma di eventi e attività che celebrano la cultura e le tradizioni locali. Questa manizione, che si svolgerà il 19 e 20 ottobre 2024, trasformerà le vie del centro del paese in un palcoscenico vivo, dove il gusto, l’arte e il divertimento si fonderanno per creare un’atmosfera die condivisione. Un evento dedicato alla cultura e alla tradizione Larappresenta un momento importante per la comunità di. Nelle due giornate dell’evento, visitatori e residenti potranno immergersi in un percorso di riscoperta delle tradizioni locali, grazie a un’offerta variegata che include spettacoli musicali e teatrali, momenti di poesia, arte di strada e mercatini.