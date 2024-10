Alla Tenda un affresco della bassa modenese con Elena Bosi e il suo libro “Mio padre è nato per i piedi" (Di martedì 15 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alle 18, la settimana della Tenda di viale Monte Kosica si apre con la presentazione del romanzo “Mio padre è nato per i piedi” della scrittrice di Concordia Elena Bosi. Il giorno stesso, alle 21, è in programma anche la prima sfida di “Story Slam”, mentre venerdì 18, dalle 20 Modenatoday.it - Alla Tenda un affresco della bassa modenese con Elena Bosi e il suo libro “Mio padre è nato per i piedi" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giovedì 17 ottobre, alle 18, la settimanadi viale Monte Kosica si apre con la presentazione del romanzo “Mioper iscrittrice di Concordia. Il giorno stesso, alle 21, è in programma anche la prima sfida di “Story Slam”, mentre venerdì 18, dalle 20

