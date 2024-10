Al Cric San Nicola arriva Pompieropoli: iniziativa ludico-ricreativa rivolta ai più piccoli (Di martedì 15 ottobre 2024) La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e l’ASD Scuola Calcio Ape Reggina, entrambe sotto la guida di don Giovanni Gattuso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, organizzano l’evento Reggiotoday.it - Al Cric San Nicola arriva Pompieropoli: iniziativa ludico-ricreativa rivolta ai più piccoli Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Parrocchia Sandi Bari e Santa Maria della Neve e l’ASD Scuola Calcio Ape Reggina, entrambe sotto la guida di don Giovanni Gattuso, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, organizzano l’evento

Cagliari - infortunio di Obert in Nazionale : le condizioni del difensore di Nicola - A riportarlo è stato TuttoCagliari. Il difensore rossoblu si è infortunato in Nazionale, tanto da lasciare il ritiro. net che racconta di come il calciatore di Davide Nicola tornerà in Sardegna per ulteriori controlli. L’infortunio è avvenuto nei giorni scorsi con Obert […]. Ecco cos’è successo Adam Obert, difensore del Cagliari, ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale slovacca. (Calcionews24.com)

Benevento : Premio Nazionale delle Arti al Conservatorio “Nicola Sala” - L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. La fase semifinale si terrà venerdì 11 ottobre, seguita dalla finale il 12 ottobre alle ore 19, presso il Teatro San Vittorino di Benevento. Istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), questo concorso rappresenta un appuntamento imperdibile per i giovani talenti musicali italiani. (Puntomagazine.it)

Festival Internazionale di Mezza Estate : da Venditti - a Fiorella Mannoia a Nicola Piovani - i big in concerto - Tra i big più attesi anche Antonello Venditti. Alessandro Quarta con i suoi 5 elementi e l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Dian Tchobanov, (9 Agosto). Ad aprire la prestigiosa rassegna è Fiorella Mannoia in Concerto con l’Orchestra sinfonica per celebrare i 70 anni dell’artista. (Velvetmag.it)