Abusa per anni delle nipotine dicendo di essere posseduto da Satana: condannato a 14 anni di carcere

Si tratta di una delle condanne più alte comminate a un pedofilo in Italia. L'avvocata Santoro: "Questa pena deve fungere da esempio per tutti quei pedofili che sono ancora in giro, continuano a delinquere e non vengono messi in carcere". L'uomo ha Abusato delle nipotine dal 2014 al 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

