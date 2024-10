Viene morsa da un criceto e va in ospedale: giovane mamma muore prima di entrare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una tragedia improvvisa ha colpito una giovane mamma spagnola di 38 anni, che si è accasciata senza vita all’ingresso del pronto soccorso di Villarreal, davanti ai suoi due figli. La donna si era recata all’ospedale intorno alle 22:30 di venerdì scorso per farsi medicare una ferita apparentemente non grave, causata dal morso di un criceto domestico poche ore prima. Con lei aveva portato i figli di 11 e 17 anni, che hanno assistito scioccati alla scena.Leggi anche: Simran, schiacciata dal bus e morta a 14 anni. Le parole del papà: “Non è scivolata, l’hanno investita” Appena arrivata all’ingresso del centro sanitario, la donna si è improvvisamente accasciata al suolo. Il personale medico è intervenuto immediatamente nel tentativo di rianimarla, eseguendo tutte le tecniche di rianimazione cardiopolmonare possibili. Thesocialpost.it - Viene morsa da un criceto e va in ospedale: giovane mamma muore prima di entrare Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una tragedia improvvisa ha colpito unaspagnola di 38 anni, che si è accasciata senza vita all’ingresso del pronto soccorso di Villarreal, davanti ai suoi due figli. La donna si era recata all’intorno alle 22:30 di venerdì scorso per farsi medicare una ferita apparentemente non grave, causata dal morso di undomestico poche ore. Con lei aveva portato i figli di 11 e 17 anni, che hanno assistito scioccati alla scena.Leggi anche: Simran, schiacciata dal bus e morta a 14 anni. Le parole del papà: “Non è scivolata, l’hanno investita” Appena arrivata all’ingresso del centro sanitario, la donna si è improvvisamente accasciata al suolo. Il personale medico è intervenuto immediatamente nel tentativo di rianimarla, eseguendo tutte le tecniche di rianimazione cardiopolmonare possibili.

