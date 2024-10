Urania cede a Rimini nella sfida al vertice (Di lunedì 14 ottobre 2024) nella sfida tra imbattute capoliste di Serie A2 l’Urania deve cedere il passo a Rimini perdendo 84-76 pur rammaricandosi dopo 30 minuti perfetti e adesso i romagnoli sono primi da soli dopo 4 giornate. Non bastano i 25 punti di un Alessandro Gentile trascinatore (nella foto), arriva troppo poco da Potts che tira 2/9 dal campo. È fatale il 30-16 incassato nell’ultimo periodo per la squadra di coach Cardani. A Desio l’Acqua San Bernardo Cantù vince 72-68 con Torino, mentre a Orzinuovi la Gruppo Mascio vince 87-81 contro Piacenza. S.P. Ilgiorno.it - Urania cede a Rimini nella sfida al vertice Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)tra imbattute capoliste di Serie A2 l’devere il passo aperdendo 84-76 pur rammaricandosi dopo 30 minuti perfetti e adesso i romagnoli sono primi da soli dopo 4 giornate. Non bastano i 25 punti di un Alessandro Gentile trascinatore (foto), arriva troppo poco da Potts che tira 2/9 dal campo. È fatale il 30-16 incassato nell’ultimo periodo per la squadra di coach Cardani. A Desio l’Acqua San Bernardo Cantù vince 72-68 con Torino, mentre a Orzinuovi la Gruppo Mascio vince 87-81 contro Piacenza. S.P.

Arezzo - non fermarti adesso. Troise e Gigli sfidano il loro passato. Ogunseye punta il Rimini per volare - In mediana sicuri Renzi e Mawuli con Settembrini favorito su Santoro per sostituire Chierico. Tra i romagnoli, che fuori casa hanno già ottenuto lo scalpo di Ascoli e Perugia, il pericolo numero uno è l’attaccante Cernigoi, già a segno 4 volte in stagione, che farà coppia con l’aretino ed altro ex, Parigi. (Sport.quotidiano.net)

Il Rimini ad Arezzo sfida l'ex Troise - Buscè : "Andremo a fare la partita come a Perugia e Ascoli" - Trasferta toscana per il Rimini, ospite dell'Arezzo dell'ex mister biancorosso Troise (calcio d'inizio domenica ore 17:30). Romagnoli reduci dalla sconfitta interna con la Spal, arrivata dopo 4 risultati utili consecutivi. Padroni di casa con 15 punti in classifica, 4 sopra il Rimini, reduci... (Riminitoday.it)

Un roster completo. Acquisti top e conferme. Ora Rimini sfida i colossi - 12 punti e 6 assist nell’ultima stagione di A con Scafati, con un ultimo mese e mezzo principesco. Chi è arrivato è una stella di primaria grandezza, in lizza per essere il miglior americano di A2. E l’americano? Doveva essere Robert Johnson, sarà Gerald Robinson. Dispiace solo non poter ammirare con i ‘grandi’ Assane Sankare, il classe 2007 portato in città quest’estate dalla dirigenza. (Ilrestodelcarlino.it)