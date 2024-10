Uomini e Donne: Maura Vitali svela i motivi della fine della frequentazione con Mario Cusitore (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha spiegato il motivo del suo ritorno sul parterre del programma, dopo la recente rottura con Gianluca Rocchetti La settimana scorsa, durante una puntata di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha deciso di interrompere la frequentazione con Maura Vitali, una decisione che ha sorpreso molti fan del programma. Maura, che aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi e aveva avuto una storia con Gianluca Rocchetti, era tornata nel parterre per conoscere lo speaker radiofonico ed ex corteggiatore di Ida Platano. La decisione di conoscere Mario Cusitore L'ex dama, è stata ospite del format online Casa Lollo, condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove ha avuto modo di raccontare i retroscena della sua frequentazione con Mario e le Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maura Vitali svela i motivi della fine della frequentazione con Mario Cusitore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha spiegato il motivo del suo ritorno sul parterre del programma, dopo la recente rottura con Gianluca Rocchetti La settimana scorsa, durante una puntata diha deciso di interrompere lacon, una decisione che ha sorpreso molti fan del programma., che aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi e aveva avuto una storia con Gianluca Rocchetti, era tornata nel parterre per conoscere lo speaker radiofonico ed ex corteggiatore di Ida Platano. La decisione di conoscereL'ex dama, è stata ospite del format online Casa Lollo, condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove ha avuto modo di raccontare i retroscenasuacone le

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Valerio È Amico Di Giorgio Manetti - Gemma Lo Manda Via! - Gianni lo accusa di aver recitato un ruolo, anche Maria De Filippi è spiazzata perché lui aveva lasciato intendere di essere ancora interessato a Gemma. . Valerio dice che non vede più la dama come una persona elegante, il piatto si è rotto e non si può riparare. Morena balla con Mario. La tronista dice che, avendo fatto vedere le sue fragilità , ora hanno tutti verso di lei un approccio troppo ... (Uominiedonnenews.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Valerio scarica Gemma! E spunta l'ombra di Giorgio Manetti! (VIDEO) - Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Con un colpo di scena, Valerio ha deciso di scaricare Gemma! Ecco la nostra opinione della puntata di oggi!. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - spuntano nuove segnalazioni sulla donna avvistata con Mario Cusitore : i dettagli - Intanto, il pubblico rimane curioso di scoprire se la misteriosa donna sia una semplice conoscenza o una nuova fiamma, e se questo influenzerà il suo percorso nel dating show. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi si dichiara ad un corteggiatore di Francesca Sorrentino: la richiesta social ... (Anticipazionitv.it)