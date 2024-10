Uomini e Donne, Giorgio Manetti reagisce dopo essere stato citato in studio: stoccata a Gianni Sperti e Gemma Galgani (Di lunedì 14 ottobre 2024) dopo essere stato menzionato durante la puntata del 14 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha rilasciato una dichiarazione esclusiva a Lollo Magazine, intervistato da Lorenzo Pugnaloni. Manetti ha espresso il suo stupore per le parole di Gianni Sperti, definendo arrogante l’atteggiamento dell’opinionista. Durante l’intervista, Manetti ha anche commentato l’episodio dello schiaffo che ha scatenato discussioni, sottolineando l’impatto diseducativo di certi gesti su una rete nazionale. News Uomini e Donne: Giorgio Manetti risponde alle parole di Gianni Sperti Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è stato chiamato in causa durante la puntata del 14 ottobre 2024. L’intervista condotta da Lorenzo Pugnaloni per Lollo Magazine ha permesso a Manetti di replicare direttamente. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti reagisce dopo essere stato citato in studio: stoccata a Gianni Sperti e Gemma Galgani Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)menzionato durante la puntata del 14 ottobre 2024 diha rilasciato una dichiarazione esclusiva a Lollo Magazine, intervida Lorenzo Pugnaloni.ha espresso il suo stupore per le parole di, definendo arrogante l’atteggiamento dell’opinionista. Durante l’intervista,ha anche commentato l’episodio dello schiaffo che ha scatenato discussioni, sottolineando l’impatto diseducativo di certi gesti su una rete nazionale. Newsrisponde alle parole di, ex protagonista del Trono Over di, èchiamato in causa durante la puntata del 14 ottobre 2024. L’intervista condotta da Lorenzo Pugnaloni per Lollo Magazine ha permesso adi replicare direttamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Giorgio Manetti contro Gianni Sperti : "Ma chi si crede di essere? Basito dall'arroganza" - Tirato in ballo nella puntata odierna di Uomini e Donne, l'ex cavaliere del trono over, Giorgio Manetti, ha replicato alle dichiarazioni di Gianni Sperti. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti condanna lo schiaffo di Gemma Galgani a Valerio poi svela quando lo ha conosciuto - Valerio lo conosco da 5/6 anni. . Ma chi si crede di essere? Viviamo su due universi molto distinti e separati, io e lui. Simpatico, allegro, mi piacciono i napoletani! Ma non l’ho più visto, non faccio serate con Valerio. Sebbene Giorgio Manetti non faccia più parte del parterre del Trono over da ormai diversi anni, il suo nome continua ad aleggiare nell’aria del Centro Titanus Elios. (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Valerio È Amico Di Giorgio Manetti - Gemma Lo Manda Via! - Uomini e Donne, puntata di oggi: continua il triangolo tra Mario, Morena e Margherita! Si passa a Mario, Morena e Margherita, con un video di quest’ultima in lacrime nel dietro le quinte della puntata precedente, in cui si sfoga perché lui l’ha fatta sentire importante e poi le ha mentito non dicendole che stava continuando a frequentare Morena. (Uominiedonnenews.it)