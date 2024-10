Traffico Roma del 14-10-2024 ore 16:30 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e ben trovati sul grande raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite kassie Salaria sempre un internal code a tratti la Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna acuta a partire dalla puntina Sino all’uscita Tuscolana permangono poi disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti tra Tor di Quinto Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo ora lentamente all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti code sulla stessa via della Pineta Sacchetti in direzione della gemelle alla centro Traffico congestionato nella zona di Piazza Adriana e quindi di Castel Sant’Angelo a causa dei lavori in piazza Pia nel frattempo alla Trieste la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale Etiopia nei pressi della Nomentana ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e ben trovati sul grande raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite kassie Salaria sempre un internal code a tratti la Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna acuta a partire dalla puntina Sino all’uscita Tuscolana permangono poi disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti tra Tor di Quinto Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo ora lentamente all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti code sulla stessa via della Pineta Sacchetti in direzione della gemelle alla centrocongestionato nella zona di Piazza Adriana e quindi di Castel Sant’Angelo a causa dei lavori in piazza Pia nel frattempo alla Trieste la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale Etiopia nei pressi della Nomentana ...

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 15 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ancora una notte di chiusura sull’olimpica per i lavori di montaggio di nuove barriere a cura di Anas dalle 22 alle 6 di stanotte la strada sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ancora una notte di chiusura sull’olimpica per i lavori di montaggio di nuove barriere a cura di Anas dalle 22 alle 6 di stanotte la strada sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente lunga sulla Pontina da Castel Romano a Tor dei Cenci verso Roma alla Montagnola sempre per incidente momentaneamente chiusa via Giuseppe Casalinuovo all’altezza di via Giuseppe Berto verso via Adolfo a Monteverde da oggi al 28 ottobre lavori a via di Donna Olimpia con riduzione di carreggiata 3 ... (Romadailynews.it)