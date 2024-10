Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 13:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente lunga sulla Pontina da Castelno a Tor dei Cenci versoalla Montagnola sempre per incidente momentaneamente chiusa via Giuseppe Casalinuovo all’altezza di via Giuseppe Berto verso via Adolfo a Monteverde da oggi al 28 ottobre lavori a via di Donna Olimpia con riduzione di carreggiata 3 via Giovanni Filippo Ingrassia in via Vitellia possibili rallentamenti e code per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni inevitabili rallentamenti e code nell’area circostante è ancora per lavori da oggi al 18 ottobre sito senso unico alternato su via del Tempio degli Arvali tra via Martiri Portuensi e via del Trullo lavori notturni su via del Foro Italico a partire dalle 22 chiudere il tratto tra viale Tor di Quinto in ...