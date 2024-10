Temptation Island, cosa è successo tra Federica e Alfonso? Come sono usciti dal programma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Federica e Alfonso stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Alcune indiscrezioni svelano cosa è successo tra loro La storia d’amore tra Alfonso e Federica è sopravvissuta a Temptation Island? L’edizione autunnale di Temptation Island sta per giungere al termine e in molti si chiedono cosa succederà tra le coppie rimaste nel villaggio, nelle scorse ore sono trapelate interessanti indiscrezioni su Alfonso e Federica. I due hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per cercare di risolvere alcune problematiche del loro rapporto. Sin dall’inizio lei si è lamentata del fatto che il fidanzato sia eccessivamente geloso, atteggiamento che lo spinge a limitare la sua libertà. Lui in più occasioni ha ammesso che a volte esagera, non pensa però di sbagliare. Bollicinevip.com - Temptation Island, cosa è successo tra Federica e Alfonso? Come sono usciti dal programma Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)stanno ancora insieme dopo? Alcune indiscrezioni svelanotra loro La storia d’amore traè sopravvissuta a? L’edizione autunnale dista per giungere al termine e in molti si chiedonosuccederà tra le coppie rimaste nel villaggio, nelle scorse oretrapelate interessanti indiscrezioni su. I due hanno deciso di partecipare alcondotto da Filippo Bisciglia per cercare di risolvere alcune problematiche del loro rapporto. Sin dall’inizio lei si è lamentata del fatto che il fidanzato sia eccessivamente geloso, atteggiamento che lo spinge a limitare la sua libertà. Lui in più occasioni ha ammesso che a volte esagera, non pensa però di sbagliare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - Federica e Alfonso : ecco come è finito il loro viaggio nei sentimenti - l’indiscrezione - Il docu-reality ha aggiunto una puntata extra alla programmazione. Dopo la quinta puntata, nessuno dei due ha ancora richiesto il falò di confronto, anche se alcuni video tra Federica e il tentatore Stefano hanno fatto ingelosire Alfonso. Il destino delle coppie, un mese dopo la fine delle registrazioni, sarà svelato il 22 ottobre: nel frattempo, arrivano indiscrezioni su una di loro. (Movieplayer.it)

Alfonso e Federica - come sono usciti da Temptation Island : che è successo dopo - “Finalmente Federica ha preso coraggio e ha lasciato l’uomo di Neandertal. Sta sempre insieme al tentatore, si fa abbracciare, balla con lui. No che non mi sta bene, ma penso che stia anche esagerando e che lo stia facendo per infastidirmi“. it. Pensa di aiutarmi con questi atteggiamenti? Non è così che si fanno capire le cose. (Biccy.it)

Temptation Island - Federica e Alfonso si sarebbero lasciati - spunta una segnalazione : "Ora lei frequenta un tentatore" - Secondo una segnalazione, Federica e Alfonso, una delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, si sarebbe lasciata e Federica starebbe frequentando un tentatore. Ecco cosa sappiamo!. (Comingsoon.it)