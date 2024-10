Taiwan, 125 aerei cinesi rilevati dopo avvio delle manovre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Taiwan ha rilevato 125 aerei cinesi intorno all'isola dopo l'avvio delle esercitazioni militari odierne di Pechino. E' quanto ha riferito in conferenza stampa Hsieh Jih-sheng, un tenente generale dell'intelligence del ministero della Difesa nel resoconto dei media locali, descrivendo il numero di aerei tracciato "di gran lunga come il più alto registrato in un singolo giorno". Quotidiano.net - Taiwan, 125 aerei cinesi rilevati dopo avvio delle manovre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha rilevato 125intorno all'isolal'esercitazioni militari odierne di Pechino. E' quanto ha riferito in conferenza stampa Hsieh Jih-sheng, un tenente generale dell'intelligence del ministero della Difesa nel resoconto dei media locali, descrivendo il numero ditracciato "di gran lunga come il più alto registrato in un singolo giorno".

