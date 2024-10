Strage di Gorla, Mattarella alle sopravvissute: "Una tragedia così non si dimentica" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lunedì mattina a Milano, ha commemorato la Strage di Gorla e incontrato le 5 donne sopravvissute e alcuni familiari di superstiti scomparsi negli scorsi anni. Il capo dello Stato ha definito l'episodio "una tragedia insensata, inimmaginabile Milanotoday.it - Strage di Gorla, Mattarella alle sopravvissute: "Una tragedia così non si dimentica" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio, lunedì mattina a Milano, ha commemorato ladie incontrato le 5 donnee alcuni familiari di superstiti scomparsi negli scorsi anni. Il capo dello Stato ha definito l'episodio "unainsensata, inimmaginabile

Mattarella a Milano per gli 80 anni della strage di Gorla - “Grazie presidente – hanno replicato due signore sopravvissute – Noi siamo riuscite a scappare, è una cosa che non ci dimenticheremo mai”. . Sono qui per questo. “Vi ringrazio per aver ricordato i nomi” dei caduti, ha detto Mattarella. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando i sopravvissuti della strage di Gorla. (Lapresse.it)

Rinascere dalle macerie : 80 anni dalla strage di Gorla - 00 Teatro Officina -Via Sant'Erlembaldo 2, Milano Domenica 20 ottobre, ore 18. 00, Monumento ai Piccoli Martiri di Gorla - Via Ponte Vecchio, Milano nell’ambito del Palinsesto delle celebrazioni ufficiali previste al monumento per l’80° anniversario della. . . . Venerdì 18 e sabato 19 ottobre, ore 21. (Milanotoday.it)

Strage di Gorla - la commemorazione nell’80esimo anniversario : tutte le iniziative a Milano - 30, la presentazione del volume ANVCG e delle attività di Save The Children. Sopravvissuti e testimoni della strage, insieme agli autori e ai rappresentanti delle istituzioni cittadine saranno presenti in sala. Domenica 20 ottobre, giorno dell'anniversario saranno numerosi i momenti di ricordo e di riflessione presso il Monumento e la Cripta. (Ilgiorno.it)