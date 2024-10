Simeone non vuole andare via da Napoli e il club non ha intenzione di lasciarlo partire (Romano) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Simeone è già l’oggetto del desiderio del mercato di gennaio. Il Torino lo vorrebbe per sostituire l’infortunato Zapata. Nei giorni scorsi Tuttosport scrive di primi contatti tra Napoli e Torino. Oggi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la notizia è che Simeone non si muoverà da Napoli a gennaio. Simeone è contento di Conte ed è concentrato sul Napoli Scrive Romano su X: “Gio Simeone non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, nonostante i legami con il Torino e altri club. Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo andare, Cholito è molto contento di Conte ed è concentrato solo sulla stagione a Napoli”. Gio Simeone is not planning to leave Napoli in January, despite links with Torino and more clubs. Napoli are not intentioned to let him leave, Cholito’s very happy with Conte and he’s fully focused on this season at Napoli. pic.twitter. Ilnapolista.it - Simeone non vuole andare via da Napoli e il club non ha intenzione di lasciarlo partire (Romano) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è già l’oggetto del desiderio del mercato di gennaio. Il Torino lo vorrebbe per sostituire l’infortunato Zapata. Nei giorni scorsi Tuttosport scrive di primi contatti trae Torino. Oggi, secondo quanto riportato da Fabrizio, la notizia è chenon si muoverà daa gennaio.è contento di Conte ed è concentrato sulScrivesu X: “Gionon hadi lasciare ila gennaio, nonostante i legami con il Torino e altri. Ilnon hadi, Cholito è molto contento di Conte ed è concentrato solo sulla stagione a”. Giois not planning to leavein January, despite links with Torino and mores.are not intentioned to let him leave, Cholito’s very happy with Conte and he’s fully focused on this season at. pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romano : “Il Napoli ha preso una decisione su Simeone. Vi spiego tutto” - Gio Simeone is not planning to leave Napoli in January, despite links with Torino and more clubs. Romano, tramite il suo profilo su X, ha spiegato che il Napoli non ha intenzione di lasciar partire Simeone nella prossima finestra di mercato: “Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo partire, Cholito è molto contento di Conte ed è totalmente concentrato su questa stagione al Napoli”. (Napolipiu.com)

Romano : “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” - X – Romano: “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha riportato … L'articolo Romano: “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Accostato al Napoli - rivelazione clamorosa sul colpo a zero : ultim’ora da Fabrizio Romano - Stando a quanto trapela, il Napoli non dovrebbe attingere dalla lista degli svincolati, malgrado nelle ultime fasi della sessione estiva si sia parlato anche di Antonio Candreva, senza contratto dopo la sua esperienza nella scorsa stagione in maglia Salernitana. itDi seguito, quanto scritto dal giornalista a tal riguardo sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr): “Così come successo per la ... (Spazionapoli.it)