Sì ho perso il sorriso La gente pensa che vincendo non si abbiano problemi ma non è vero | Sinner confessa il suo dolore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Trionfare per la settima volta in questa stagione, dominando nella finale di un Masters 1000 contro uno dei tennisti più forti di sempre come Novak Djokovic. Numero 1 al mondo, primo italiano nella storia a riuscirci. Due Slam vinit, record riscritti, torneo dopo torneo. Ci si aspetterebbe una gioia irrefrenabile, anche se la sua compostezza lo ha sempre frenato in pubblico. Eppure, a Shanghai c’è qualcosa che non va. Questa volta, a Jannikè mancato anche il. Un comportamento impassibile e freddo – molto più del solito – evidenziato anche da Paolo Bertolucci in telecronaca su Sky Sport. Ed è stato lo stesso campione azzurro are dopo la vittoria tutto il suo: “Quest’anno è stato molto, molto duro per me a causa di altre circostanze e a volte houn po’ ilperché ho avuto alcunifuori dal campo.