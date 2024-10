Ilrestodelcarlino.it - Scomparso un ragazzo di 19 anni vicino a una diga: ore di attesa a Pesaro

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Non si trova più dall’altra notte undi 19che ha lasciato la sua auto accanto alladel Furlo. A denunciarne la scomparsa ieri pomeriggio è stato il padre intorno alle 18.30. Ci sono dei testimoni che affermano di aver visto la vettura fermaalla casa del custode dellagià dalle 2.30 dell’altra notte. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco di, Cagli, i sommozzatori da Ancona e un reparto con i droni attrezzati con visori notturni a raggi infrarossi. Saranno proprio questi a volare sopra lae lungo il letto del fiume Candigliano per scoprire se vi è il corpo del. Il quale non risponde più alle chiamate da molto tempo. I genitori non sanno perché si trovi la sua auto in quel punto della vecchia Flaminia che attraversa il Furlo. Sembra essere chiusa.