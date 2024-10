Ricordate Jennifer Grey di “Dirty Dancing”? Ecco Baby, 37 anni dopo (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Nessuno può mettere Baby in un angolo». Neanche dopo 37 anni. Ne è passato di tempo da quando il suo personaggio incantò il mondo: Jennifer Grey, protagonista del cult Dirty Dancing, adesso ha 64 anni ed è in forma più che mai. Eccola alla première britannica di A Real Pain durante il BFI London Film Festival domenica. GUARDA LE FOTO Le foto più belle di Dirty Dancing, ricordando Patrick Swayze Jennifer Grey sul red carpet di A Real Pain L’attrice, celebre per aver recitato nei panni di Baby accanto a Patrick Swayze nel film del 1987, è apparsa radiosa e divertita mentre scherzava con i fotografi sul tappeto rosso della commedia drammatica, scritta, diretta e prodotta da Jesse Eisenberg in cui recita accanto a Kieran Culkin e Will Sharpe. Amica.it - Ricordate Jennifer Grey di “Dirty Dancing”? Ecco Baby, 37 anni dopo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Nessuno può metterein un angolo». Neanche37. Ne è passato di tempo da quando il suo personaggio incantò il mondo:, protagonista del cult Dirty Dancing, adesso ha 64ed è in forma più che mai.la alla première britca di A Real Pain durante il BFI London Film Festival domenica. GUARDA LE FOTO Le foto più belle di Dirty Dancing, ricordando Patrick Swayzesul red carpet di A Real Pain L’attrice, celebre per aver recitato nei pdiaccanto a Patrick Swayze nel film del 1987, è apparsa radiosa e divertita mentre scherzava con i fotografi sul tappeto rosso della commedia drammatica, scritta, diretta e prodotta da Jesse Eisenberg in cui recita accanto a Kieran Culkin e Will Sharpe.

