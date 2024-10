Ragazzo senza fortuna: "Mio fratello Walter colpito a morte in piazza. Mai avuto le loro scuse" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Codeluppi "Ragazzo senza fortuna". Prende in prestito il titolo di una canzone di Renato Zero per descrivere Walter Fornaciari, il fratello che non c’è più. Il cantante romano era quello preferito dal 46enne morto a Casina a seguito dell’accerchiamento e dell’aggressione avvenuti il 26 ottobre 2021 da parte di un gruppo di minorenni. Fatto poi sfociato in un processo per omicidio preterintenzionale, concluso di recente, come raccontato dal Carlino, con l’estinzione del reato dopo venti mesi di messa alla prova, attraverso un’attività di volontariato con esito positivo, per due giovani, di cui uno accusato di aver causato la morte dandogli un pugno che lo fece cadere a terra. Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo senza fortuna: "Mio fratello Walter colpito a morte in piazza. Mai avuto le loro scuse" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Codeluppi "". Prende in prestito il titolo di una canzone di Renato Zero per descrivereFornaciari, ilche non c’è più. Il cantante romano era quello preferito dal 46enne morto a Casina a seguito dell’accerchiamento e dell’aggressione avvenuti il 26 ottobre 2021 da parte di un gruppo di minorenni. Fatto poi sfociato in un processo per omicidio preterintenzionale, concluso di recente, come raccontato dal Carlino, con l’estinzione del reato dopo venti mesi di messa alla prova, attraverso un’attività di volontariato con esito positivo, per due giovani, di cui uno accusato di aver causato ladandogli un pugno che lo fece cadere a terra.

