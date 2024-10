Rabbia dei genitori dei piccoli del Trenino, sit-in in Comune: «Ridateci la nostra scuola» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi 14 ottobre mamme e papà dell’asilo nido Il Trenino, riuniti nell’associazione genitori per l’Arcella, si sono ritrovati alle 17.00 davanti a Palazzo Moroni per chiedere la riapertura del Nido. Dalla fine dell’anno scolastico 2022-2023, l’asilo nido Il Trenino è chiuso per lavori di Padovaoggi.it - Rabbia dei genitori dei piccoli del Trenino, sit-in in Comune: «Ridateci la nostra scuola» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi 14 ottobre mamme e papà dell’asilo nido Il, riuniti nell’associazioneper l’Arcella, si sono ritrovati alle 17.00 davanti a Palazzo Moroni per chiedere la riapertura del Nido. Dalla fine dell’anno scolastico 2022-2023, l’asilo nido Ilè chiuso per lavori di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rabbia dei genitori dei piccoli del Trenino, sit-in in Comune: «Ridateci la nostra scuola» - Oggi 14 ottobre mamme e papà dell’asilo nido Il Trenino, riuniti nell’associazione Genitori per l’Arcella, si sono ritrovati alle 17.00 davanti a Palazzo Moroni per chiedere la riapertura del Nido. (padovaoggi.it)

Avventure, relax e benessere: l'hotel Familiamus accontenta tutte le famiglie - La vacanza è l'occasione perfetta per trascorrere momenti speciali in famiglia, lontani dalla routine. Il family hotel Familiamus offre un programma stagionale di esperienze condivise, divertenti e em ... (italiaatavola.net)

Il trenino Thomas , 10 curiosità sulla locomotiva più amata dai bambini - Il trenino Thomas fa «ciuf-ciuf» da 40 anni. Festeggiamo la locomotiva più famosa d'Inghilterra in 10 curiosità: dalle faccione intercambiabili del protagonista al primo giocattolo prodotto. (vanityfair.it)