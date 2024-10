Quinto lancio di SpaceX: un passo storico verso Marte [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 si è svolto il Quinto test di volo della Starship, il razzo spaziale di SpaceX progettato per missioni interplanetarie. L’azienda guidata da Elon Musk ha ottenuto un successo storico: per la prima volta, il booster Super Heavy, la parte inferiore del razzo, è stato recuperato con un’operazione mozzafiato che ha visto la cattura “al volo” del modulo al rientro sulla Terra. Questo risultato rappresenta una svolta cruciale nel progetto di SpaceX, che mira a realizzare missioni regolari sulla Luna e su Marte. SpaceX, importanza del recupero Il lancio di Starship è avvenuto da Starbase, la base di SpaceX situata nel sud del Texas, negli Stati Uniti. È stato possibile recuperare il booster Super Heavy, alto quasi 70 metri, grazie alla sofisticata tecnologia della torre di lancio nota come Mechazilla. Velvetmag.it - Quinto lancio di SpaceX: un passo storico verso Marte [FOTO e VIDEO] Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 si è svolto iltest di volo della Starship, il razzo spaziale diprogettato per missioni interplanetarie. L’azienda guidata da Elon Musk ha ottenuto un successo: per la prima volta, il booster Super Heavy, la parte inferiore del razzo, è stato recuperato con un’operazione mozzafiato che ha visto la cattura “al volo” del modulo al rientro sulla Terra. Questo risultato rappresenta una svolta cruciale nel progetto di, che mira a realizzare missioni regolari sulla Luna e su, importanza del recupero Ildi Starship è avvenuto da Starbase, la base disituata nel sud del Texas, negli Stati Uniti. È stato possibile recuperare il booster Super Heavy, alto quasi 70 metri, grazie alla sofisticata tecnologia della torre dinota come Mechazilla.

