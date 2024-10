Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner: “E’ una gemma preziosa per tutto lo sport italiano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) I risultati di Jannik Sinner non stanno lasciando indifferenti gli appassionati di tennis e di sport in Italia e nel mondo. Quanto sta facendo il giovane tennista altoatesino in questo 2024 è clamoroso per la portata di certi risultati e il settimo titolo della stagione, battendo Novak Djokovic nella Finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) va ad arricchire una bacheca già importante in termini di trofei conquistati. 17 tornei vinti in 22 atti conclusivi affrontati nel massimo circuito internazionale la dicono lunga e, nei fatti, si parla di un giocatore con margini di miglioramento dal punto di vista fisico e tecnico. Ne ha parlato nel post match a Sky sport Paolo Bertolucci, voce tecnica dell’emittente ed ex tennista di alto livello. “È stato il solito granitico Sinner, con il quale noi continuiamo a stupirci, rendendo facili le cose difficili. Oasport.it - Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner: “E’ una gemma preziosa per tutto lo sport italiano” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I risultati dinon stanno lasciando indifferenti gli appassionati di tennis e diin Italia e nel mondo. Quanto sta facendo il giovane tennista altoatesino in questo 2024 è clamoroso per la portata di certi risultati e il settimo titolo della stagione, battendo Novak Djokovic nella Finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) va ad arricchire una bacheca già importante in termini di trofei conquistati. 17 tornei vinti in 22 atti conclusivi affrontati nel massimo circuito internazionale la dicono lunga e, nei fatti, si parla di un giocatore con margini di miglioramento dal punto di vista fisico e tecnico. Ne ha parlato nel post match a Sky, voce tecnica dell’emittente ed ex tennista di alto livello. “È stato il solito granitico, con il quale noi continuiamo a stupirci, rendendo facili le cose difficili.

Adriano Panatta valuta Jannik Sinner : “Trita gli avversari con il suo tennis e vi dico in cosa è migliorato di più” - Fa degli allunghi che sono superiori a quelli di Djokovic, ribattendo delle palle in estensione e mettendole a un metro dalla riga di fondo. Anche gli altri tirano forte come Sinner dritto, rovescio e servizio, ma lui riesce a farlo per più tempo“. Parlando poi dei miglioramenti compiuti dal pusterese nell’ultimo anno nel corso del Podcast “La Telefonata“, l’ex tennista nostrano ha aggiunto: ... (Oasport.it)

Ranking ATP (14 ottobre 2024) : Jannik Sinner dominatore del circuito. Alcaraz a distanza siderale - Ciò, naturalmente, si riflette nella classifica mondiale. Un dato che va a esaltare la differenza tra i due relativamente al percorso in questo 2024, pur riconoscendo in Alcaraz delle punte di rendimento strepitose. Lorenzo Sonego 104676. Flavio Cobolli 152736. 10). Lorenzo Musetti 242530. TOP-200 ITALIANI Lunedì 14 ottobre 2024 1. (Oasport.it)

Jannik Sinner - dati e numeri di una Shanghai che rende il suo 2024 ancor più enorme - Al di là dell’esibizione saudita Six Kings Slam, che non ha impatto sul circuito maggiore, per il leader del ranking ATP adesso si apre la prospettiva di una vera e propria chiusura dell’anno da superstar assoluta. . Jannik Sinner, ancora una volta. In pratica, si trova accanto a figure scolpite nella leggenda di questo sport. (Oasport.it)