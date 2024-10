Palermo, omaggio a Martin Scorsese: il regista in posa con la maglia rosanero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Palermo ha omaggiato Martin Scorsese e le sue origini siciliane, consegnando al celebre regista statunitense una maglia rosanero con il numero 10. Il tutto accompagnato da una dedica speciale: “Il passato è la torcia che ci illumina la via. Il sangue di questa terra nelle radici del maestro Martin Scorsese. Palermo, le montagne di Polizzi, tutta la Sicilia, saranno sempre casa sua”. Le origini palermitane di Scorsese risalgono ai suoi nonni materni e paterni, che all’epoca emigrarono alla volta degli Stati Uniti lasciando la Sicilia. Il post del Palermo e la foto di Martin Scorsese “Il passato è la torcia che ci illumina la via” Il sangue di questa terra nelle radici del maestro Martin #Scorsese. Palermo, le montagne di Polizzi, tutta la Sicilia, saranno sempre casa sua. pic.twitter.com/ofPQ7WhzMI — Palermo F.C. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilha omaggiatoe le sue origini siciliane, consegnando al celebrestatunitense unacon il numero 10. Il tutto accompagnato da una dedica speciale: “Il passato è la torcia che ci illumina la via. Il sangue di questa terra nelle radici del maestro, le montagne di Polizzi, tutta la Sicilia, saranno sempre casa sua”. Le origini palermitane dirisalgono ai suoi nonni materni e paterni, che all’epoca emigrarono alla volta degli Stati Uniti lasciando la Sicilia. Il post dele la foto di “Il passato è la torcia che ci illumina la via” Il sangue di questa terra nelle radici del maestro, le montagne di Polizzi, tutta la Sicilia, saranno sempre casa sua. pic.twitter.com/ofPQ7WhzMI —F.C.

