Palermo C5, Atletico Monreale travolto 6-2: quarta vittoria di fila e primato in classifica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una vittoria importantissima arrivata al termine di una bellissima prestazione che consente al Palermo Calcio a5 di restare in vetta alla classifica battendo, con un roboante 6-2, l'Atletico Monreale che, prima di questa partita, era a punteggio pieno. I rosanero proseguono la loro marcia

Vende attrezzi edili rubati - Monrealese arrestato dalla municipale di Palermo - it) . E’ un 39enne, disoccupato di Monreale, l’uomo colto in flagranza di reato dagli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Palermo, mentre vendeva a un ricettatore attrezzature da cantiere, appena rubate. E’ stato arrestato e, in attesa […] (Monrealelive. L’uomo è ritenuto responsabile anche del furto di numerosi tombini sottratti da viale Regione Siciliana. (Monrealelive.it)

Le Vie dei Tesori a Palermo e Carini - musei gratis e notte bianca a Monreale : cosa fare nel weekend - Fine settimana alla scoperta del patrimonio artistico in città e anche in diversi comuni della provincia: a Palermo e Carini torna il festival delle Vie dei Tesori che aprirà al pubblico un centinaio di meraviglie e a Monreale i monumenti patrimonio Unesco si visitano gratis in occasione della... (Palermotoday.it)

Incendi : Palermo - spente fiamme zona boschiva Monreale - . La forza del vento ha reso complicato l?intervento dei vigili del fuoco, aiutati poi dalla forte pioggia che persiste tuttora. Palermo, 9 set. Sul posto sono intervenute diverse squadre antincendio che hanno operato con grande difficoltà per contenere l?incendio e impedire che si estenda ulteriormente. (Calcioweb.eu)