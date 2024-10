Omicidio di Rozzano, il VIDEO col coltello in mano del killer di Manuel Mastrapasqua, ucciso per delle cuffie da 15 euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del supermercato in via Farini, a Milano. Nelle immagini si vede il ragazzo camminare in strada dopo aver finito il suo turno di lavoro a mezzanotte e venti della notte tra giovedì e venerdì. Manuel Ilgiornaleditalia.it - Omicidio di Rozzano, il VIDEO col coltello in mano del killer di Manuel Mastrapasqua, ucciso per delle cuffie da 15 euro Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli ultimi istanti di vita disono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del supermercato in via Farini, a Milano. Nelle immagini si vede il ragazzo camminare in strada dopo aver finito il suo turno di lavoro a mezzanotte e venti della notte tra giovedì e venerdì.

