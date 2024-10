Napoli, minacce attacco terroristico al consolato ucraino: allarme rientrato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di tensione, questo pomeriggio, per un allarme terrorismo scattato al centro direzionale a Napoli. Al consolato ucraino sono state recapitate alcune missive dai toni particolarmente minacciosi. L’allarme è subito rientrato, grazie all’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia e delle unità cinofile. Napoli, minacce attacco terroristico al consolato ucraino: allarme rientrato Secondo una L'articolo Napoli, minacce attacco terroristico al consolato ucraino: allarme rientrato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, minacce attacco terroristico al consolato ucraino: allarme rientrato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di tensione, questo pomeriggio, per unterrorismo scattato al centro direzionale a. Alsono state recapitate alcune missive dai toni particolarmente minacciosi. L’è subito, grazie all’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia e delle unità cinofile.alSecondo una L'articoloalTeleclubitalia.

