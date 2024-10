Napoli, bolletta dell’acqua a rischio aumento nel 2025: in arrivo la revisione delle tariffe (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) Vertice al Consiglio di Distretto sul nuovo tariffario 2024-29. Possibili aumenti del 3,5% sulla bolletta dell'acqua pubblica a Napoli. Fanpage.it - Napoli, bolletta dell’acqua a rischio aumento nel 2025: in arrivo la revisione delle tariffe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) Vertice al Consiglio di Distretto sul nuovo tariffario 2024-29. Possibili aumenti del 3,5% sulladell'acqua pubblica a

Napoli - un’intera palazzina rubava energia elettrica : niente bolletta per 15 appartamenti e un panificio abusivo - È quello che succedeva a Pianura, quartiere alla periferia occidentale di Napoli. Attirati dal groviglio di fili che spuntavano dai contatori, i militari hanno fatto irruzione nella palazzina di via Giorgio De Grassi, una stradina stretta nel cuore del quartiere. Cosa hanno scoperto i carabinieri I carabinieri hanno scoperto che il panificio, situato al piano terra del palazzo, era ... (Quotidiano.net)

Bonus Tari Napoli in bolletta : come funziona e a chi è destinato - In bolletta, per i contribuenti virtuosi in regola con i versamenti del 2023, ci sarà anche un bonus di 32 euro erogato dal Comune. . "Abbiamo constatato. . Sono in arrivo in questi giorni a Napoli gli avvisi di pagamento Tari 2024 che vedono al 16 settembre la scadenza della prima rata di acconto. (Napolitoday.it)