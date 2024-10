Puntomagazine.it - Napoli: 16enne in giro armato, l’esito dei controlli

(Di lunedì 14 ottobre 2024)tra Chiaia e Centro storico. Durante le operazioni trovato undi coltello a serramanico I carabinieri della compagniacentro hanno setacciato le strade di Chiaia e del centro storico.Durante il servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato un. Il ragazzino – trovato a vicoletto Sant’Arpino – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Continua l’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi con 4 persone denunciate sorprese nell’attività illecita, nonostante fossero già sottoposti a Dacur, tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci. Sono 41 le contravvenzioni al codice della strada in danno di autisti indisciplinati dove la fa da padrone la guida senza casco. Saranno 10 gli scooter sequestrati.