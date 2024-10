Metro 4, partenza lenta. Un guasto blocca la linea (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di 24 ore dall’inaugurazione dell’intera tratta della linea blu è arrivato il guasto che non ci voleva. Ieri, dopo mezzogiorno, i treni della M4 che da sabato collegano l’aeroporto di Linate con la stazione ferroviaria di San Cristoforo in 21 stazioni sono rimasti bloccati per almeno mezzora. A causare la sospensione temporanea della circolazione, ripresa dopo le 13.30 ma con rallentamenti, è stato "un problema tecnico- ha spiegato Atm - al software Hitachi, poi risolto". Hitachi Rail, proprietaria del programma che ha avuto un malfunzionamento, ha costruito molti dei sistemi della M4, come il sistema di segnalamento, le tecnologie di telecomunicazioni, oltre a fornire 47 treni di ultima generazione. Ilgiorno.it - Metro 4, partenza lenta. Un guasto blocca la linea Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di 24 ore dall’inaugurazione dell’intera tratta dellablu è arrivato ilche non ci voleva. Ieri, dopo mezzogiorno, i treni della M4 che da sabato collegano l’aeroporto di Linate con la stazione ferroviaria di San Cristoforo in 21 stazioni sono rimastiti per almeno mezzora. A causare la sospensione temporanea della circolazione, ripresa dopo le 13.30 ma con ralmenti, è stato "un problema tecnico- ha spiegato Atm - al software Hitachi, poi risolto". Hitachi Rail, proprietaria del programma che ha avuto un malfunzionamento, ha costruito molti dei sistemi della M4, come il sistema di segnalamento, le tecnologie di telecomunicazioni, oltre a fornire 47 treni di ultima generazione.

