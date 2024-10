Luca Barbareschi critico con Mediaset e i francesi: le parole che fanno discutere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luca Barbareschi ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha avuto l’opportunità di fare un discorso che qualcuno ha etichettato come ‘sovranista’. In soldoni, infatti, l’attore ha criticato il mercato italiano che investirebbe poco nelle fiction, ha bacchettato il doppiaggio delle fiction turche di Mediaset e infine ha tirato una serie di stilettate al popolo francese. “Ho legato molto con Furkan, è un ragazzo intelligente, pieno di passione, umile a differenza di molti attori italiani. Lui è conosciuto in tutto il mondo. Il produttore dei suoi film, che qui chiamiamo telenovela perché sono doppiate da fare schifo. Ma nell’originale ci son fior di attori. Il produttore li ha venduti in tutto il mondo è solo fra i più ricchi al mondo. Biccy.it - Luca Barbareschi critico con Mediaset e i francesi: le parole che fanno discutere Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha avuto l’opportunità di fare un discorso che qualcuno ha etichettato come ‘sovranista’. In soldoni, infatti, l’attore ha criticato il mercato italiano che investirebbe poco nelle fiction, ha bacchettato il doppiaggio delle fiction turche die infine ha tirato una serie di stilettate al popolo francese. “Ho legato molto con Furkan, è un ragazzo intelligente, pieno di passione, umile a differenza di molti attori italiani. Lui è conosciuto in tutto il mondo. Il produttore dei suoi film, che qui chiamiamo telenovela perché sono doppiate da fare schifo. Ma nell’originale ci son fior di attori. Il produttore li ha venduti in tutto il mondo è solo fra i più ricchi al mondo.

